陸客不來 姚大光：台灣觀光斷崖式下滑
912觀光產業大遊行落幕後，國民黨邀請海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光，於21日的中常會提出「國民黨與觀光產業：共識的結構」專案報告。姚大光指出台灣的觀光產業目前正呈現「斷崖式下滑」。
中評社報導，姚大光說，下滑的情況從陸客申請來台簽證狀況可得知，今年8月陸客團體送件數是4萬8105人次，自由行送件是6萬9786人次，加起來不到12萬人次。2015年一整年，陸客來台數是418萬人次，平均一個月大概是近36萬人次，現在光送件人數就降到只有過去的三分之一，所以說「斷崖式的下滑」。
姚大光分析，由於兩岸的觀光開放，造成全世界對台灣觀光的重視，所以引起日本、韓國的大量成長，港澳去年也到了150萬左右，泰國也大量成長。
但是這些國家觀光客到台灣來旅遊的平均天數是4天，以在台北居多，所以陸客減少對台灣北部沒有太大影響，因為有其他國家觀光客填補，但對桃園以南的有重大影響。
此外，有人說陸客的費用很低，但據觀光局統計，2015年平均觀光客一天在台灣的花費是207美元，陸客與日本客是同樣的，一天在台花費是227美元，高出平均值。
而陸客平均停留天數是7.5天，與他國觀光客相較，陸客在台花費等於是乘以2，這是為什麼觀光產業會有大量哀號的聲音出來。
此外，大陸人60%花在購物，也就是花在民間消費，就連中央銀行總裁彭淮南都說過，現在台灣的民間消費力靠觀光客在支持。
(中時電子報)
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