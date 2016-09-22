洪易「花漾動物嘉年華」紐約百老匯大街公共藝術展登場

洪易作品圓龍吸引民眾目光。（文化部提供）

圓龍、機械龍、熊貓家族、大牛、龍馬、三羊開泰、長景祿、鷹鴿水水牛、駱駝等11件天馬行空具像作品，於9月20日佇立在紐約百老匯街區36街至41街街頭，彷彿是在紐約都心進行一場繽紛的動物狂歡遊行。這些大型作品正是來自臺灣藝術家洪易奔放不羈的創作，在印象畫廊的積極爭取下，成功獲得紐約時尚特區聯盟邀請展出，讓臺灣活潑且吸睛的藝術創作有機會在博物館以外被看見。

「花漾動物嘉年華」9月20日上午在百老匯街與37街口盛大舉辦開幕活動，主辦單位時尚特區聯盟主席Barbara Blair、臺北印象畫廊負責人歐賢政與歐展榮、紐約艾曼紐畫廊負責人Emmanuel Fremin，以及紐約市交通局助理局長Wendy Feuer、駐紐約臺北經濟文化辦事處徐儷文大使、駐紐約臺北文化中心游淑靜主任等眾多貴賓出席慶賀。

時尚特區公共藝術節開幕式貴賓合影。（文化部提供）

「紐約時尚特區」位在曼哈頓的心臟地帶，特區聯盟主席Barbara Blair表示：「很高興此次能與印象畫廊合作展出洪易的雕塑作品，為時尚特區增色不少，也是很棒的文化交流。」紐約市交通局助理局長Wendy Feuer負責紐約市公共藝術計畫，也盛讚洪易的作品極富魅力，並希望未來能有更多優秀藝術家來紐約展出，促進紐約的觀光及多元文化內涵。

印象畫廊負責人歐賢政表示此行所需人力物力龐大，當中特別感謝文化部鼎力相助，並表示近些年已與洪易攜手在許多大城市舉辦過各種大型的地景裝置藝術，但紐約一直是最重要的舞台，尤其百老匯街在紐約的心臟位置，是來自世界旅客會拜訪的著名景點，希望透過這個展覽帶給紐約市民喜悅、幸福與歡樂。藝術家洪易則感性表示，他心中有一個美國夢，而能在紐約百老匯街頭舉辦公共藝術展，就是美夢成真的感覺。

本展主題名為「花漾動物嘉年華」（Fancy Animal Carnival），每一件作品都帶著藝術家的想像力，呈現出獨特的喜悅與幸福感。駐紐約辦事處徐儷文大使表示：「很高興看到臺灣的藝術家首次受邀在世界之都紐約百老匯舉辦公共藝術展，這些可愛討喜的彩繪雕塑將陪伴紐約市民共度今年的感恩節、聖誕節及農曆新年，大家可以感受到來自臺灣的友誼與祝福。」

駐紐約台北文化中心游淑靜主任亦獻上祝賀：「本展為臺灣藝術家在美國東岸規模最大及曝光最久的公共藝術展出，可謂臺灣藝術前進國際舞台的重要里程碑。我們希望透過這樣一個有意義的公共藝術展覽，促進臺灣與國際間藝術與文化的交流。」

洪易的雕塑作品在百老匯大街上擺出後，已吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念，在紐約街頭形成一幅幅美麗的風景。本展將持續到明年4月，歡迎喜愛公共藝術及支持臺灣的各界朋友前來體驗洪易作品的魅力及百老匯藝術節的時尚氣氛。

(中時電子報)