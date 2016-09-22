捷克媒體為台灣仗義執言

捷克主流媒體「經濟日報」當地時間21日刊登文章指出，中國大陸打壓台灣的國際生存空間，不准台灣參加國際民航組織，迫使台灣必須透過其他管道取得國際最新飛安資訊。

這篇由捷克「經濟日報」（Hospodarske Noviny）主筆馬拉諾維奇（Teodor Majranovic）所撰的文章指出，台灣的中正紀念堂內雖仍擠滿來自大陸的觀光客，然相較去年，自從蔡英文當選總統後，大陸當局開始限縮赴台觀光客，陸客數量從去年的400萬降到今年的200萬。

馬拉諾維奇引述台灣李姓導遊表示，儘管陸客減少影響工作，但仍支持蔡英文總統。

馬拉諾維奇強調，在馬英九總統任內，兩岸交流順暢，但中共當局在國際舞台上，始終不斷打壓台灣，台灣的民航局就是最好的見證者。

他說，儘管中國反對，台灣過去數十年尚可透過適當方式參與國際民航組織（ICAO）活動，但自從去年3月中國籍的秘書長柳芳上任後，台灣無法再參加ICAO，只能透過友好國家協助取得國際上最新民航規定及資訊。雖然大陸赴台觀光人數多，但陸方無視飛安漏洞對大陸人民可能造成的危害。1050922

(中央社)