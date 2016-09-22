9／24四分衛在漁人舞台！領軍嗨唱「漁人豐收趴」

9/24四分衛領軍嗨唱「漁人豐收趴」。（新北市觀光旅遊局提供）

2016年原創音樂新景點「淡水漁人舞台」，於五月初以培育原創音樂人為初衷正式成立，並在經過長達五個月的精彩展演後，將於9月24日舉辦「漁人豐收趴」主題日，慶祝今年度精彩表演的豐富收成。

知名樂評家翁嘉銘更對今年度用心經營的「漁人舞台」有感而發表示：「漁人舞台成為北台灣音樂表演一大據點，除了增加淡水的觀光特色與產值，也重拾淡水歷史上音樂、娛樂重鎮的角色，為期將近半年，參與的樂團超過80組，彷彿走過60多年的台灣流行音樂與樂團史，可以感受到台灣原創音樂開闊的世界觀，豐富的創作力，又能根基於本土社會脈動，不失各自獨特的音樂理念與表演風格，對觀眾是音樂大餐，對音樂人是吸收、參考也是刺激和挑戰。」從5月到9月場場都精采的「漁人舞台」，邀請所有的樂迷朋友絕對不要錯過。

Mace’pa（2015 IMC Live樂團大賞）。（新北市觀光旅遊局提供）

九月的主題大場象徵「樂迷心靈豐收、樂團音樂豐收」的「漁人豐收趴」，將在秋收之際帶來最令人難忘的音樂饗宴，活動單位不但熱情邀約三大冠軍樂團——Mace’pa（2015 IMC Live樂團大賞）、木眼鏡（2016春浪大賞第一名）、青春大衛（2016貢寮海祭海洋大賞）同台慶祝，最後還將由熱血帥氣的臺灣搖滾隊長「四分衛樂團」坐鎮壓軸，要為樂迷帶來最難忘的精彩演出。

木眼鏡團照。（新北市觀光旅遊局提供）

除了安排冠軍級的表演陣容，「漁人豐收趴」活動當日更備有乳豬套餐與觀眾分享，並將在現場抽出「福容下午茶」與年度活動最大獎－一人得獎兩人同行「麗星郵輪雙人船票」幸運得主，提醒手上握有集點卡的朋友們，請務必把握最後期限集滿點數，抓緊時間贏得浪漫的沖繩之旅。

9月24日「漁人豐收趴」是淡水漁人舞台今年的壓軸大場活動，歡迎樂迷朋友們一起回來共襄盛舉！更多「2016淡水漁人舞台」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客粉絲團查詢。

(中時電子報)