港估價上億重磅藝術品 戴忠仁：全來自台灣
主播戴忠仁在主持節目《國寶檔案》時，揭密香港翰海公司拍賣的重要佛像和青銅器都是來自於台灣，而且都從台灣收藏家願意讓佛像拍賣時就緊迫盯人，才能在節目上完整呈現於觀眾面前，估計價值高達千萬港幣。
這尊來自清朝乾隆時期，重量高達近五十公斤的釋迦牟尼銅佛，估價就達港幣三千八百萬，由於是來自宮廷的作品，因此佛身還嵌著銀絲，皇家風格表露無遺，由於是三世佛主尊，因此讓主播戴忠仁相當關注佛像動態，此外應氏青銅方彝以及應氏青銅方尊，估價也都高達三千萬港幣以上，而且皆有重要銘文，據悉皆由台灣收藏家相中，並且悄悄出手買進。
對於香港拍賣估價最高的重磅藝術品，幾乎來自於台灣，也讓戴忠仁大讚台灣收藏家雖低調，但眼力和素養都是世界名列前茅的，這些重磅藝術拍賣品，也將在戴忠仁節目《國寶檔案》現身，本集將於9月23日和9月24日播出。
(中時電子報)
關鍵字：戴忠仁
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