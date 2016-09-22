果皮製紙，高應大學生「青春創想秀」獲獎

高雄應用科技大學「台農紙」計畫參加「青春創想秀」暨第4屆兩岸大學生公益社團活動策劃大賽，獲得二等獎。（高應大學生曾鈺卿提供）

高雄應用科技大學文創系學生用各農村廢棄的果皮當原料，製成「台農紙」。（高應大副教授楊雅玲提供）

高雄應用科技大學學生在大樹龍目社區駐村，團隊無心插柳，將鳳梨加工剩下的果皮拿來做手抄紙，並擴大嘗試以各農村廢棄果皮為原料，研發各種「台農紙」，這項計畫參加兩岸大學生公益社團策劃賽，打敗600多所學校，獲得二等獎殊榮。

高應大文化創意產業系副教授楊雅玲日前帶領學生在龍目社區駐村，訪談當地耆老紀錄村史，學生們工作之餘，發現大樹特產鳳梨二次加工後的果皮多數直接棄置，非常可惜，因此與同校化材系教授蔡平賜合作，嘗試以鳳梨果皮製紙。

學生曾鈺卿說，他們使用廢紙打成紙漿，再加入鳳梨果皮繼續攪碎，之後以手抄方式製紙，一開始為了拿捏最佳比例，做了無數次實驗，做出來的鳳梨手作紙相當耐用，未來可做為鳳梨酥外包裝，發揮再利用價值。

她表示，同學們不僅以鳳梨皮製紙，也拿蘋果、洋蔥、茶葉做實驗，沒想到成果非常有趣，像是洋蔥煮過後拿來製成的紙，呈現淡雅黃色，蘋果皮做的紙也未如預期變紅色，而是綠色偏橘色，各地農村特產做出來的紙皆各有特色。

學生們將果皮系列手抄紙命名為「台農紙」，現已用來印製活動邀請卡、做成文創紙膠帶等，今年更參加「青春創想秀」暨第4屆兩岸大學生公益社團活動策劃大賽，代表台灣擠進前10強，赴福建福州參加總決賽，抱回二等獎。

(中時)