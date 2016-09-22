愛旅遊》9／25來林口逛農夫市集、學手作青醬

林口台地農夫市集販售各式新鮮蔬菜。（新北市農業局提供）

天氣微涼的初秋假日午後，最適合和家人外出散步，採買新鮮食材，然後回家一同下廚料理幸福的晚餐。9月25日由綠耕生活協會主辦、新北市政府農業局輔導的林口台地農夫市集邀請手藝好的阿金姐工作坊，向大家示範如何用「香草之王─蘿勒」做出百搭的美味青醬，歡迎大家在週日午後一起來逛市集、學料理！

林口台地農夫市集販售各式農產品。（新北市農業局提供）

林口台地農夫市集每月第2、4週日下午1:30-5:00，集合新北各地的好滋味，在林口區的南勢活動中心開賣。市集不僅有有機蔬菜、有機芽菜，還有茶葉、蜂蜜、段木香菇、雞蛋等安心生鮮食材。

林口興福國小的小朋友到市集來實習。（新北市農業局提供）

此外，市集也販售手作餅乾、米食、醬料以及窯烤麵包等農產加工品，內容豐富多元。由於市集販售的農產品質跟口碑良好，小農們也時常在擺攤時與民眾互相交流理念、分享心得與從農路上的點點滴滴，市集氣氛溫暖又有人情味，自成立以來也攏絡不少忠實粉絲，每逢每月第2、4週日午後就到市集報到，選購新鮮健康好食材！

林口台地農夫市集是由邱語玲與丈夫林元郁邀集擁有相同理念的朋友們一起創立的，為了將有機、健康的觀念推廣出去，讓大家「吃的美好、用的美好、活的美好」，自2010年起，首先在林口運動公園附近場地開賣，但礙於停車位及公園管理法等問題，市集一度中斷，尋覓合適場地成了市集延續下去的最大難關，但並未澆熄他們的熱情。

粄條拌入百搭青醬，絕妙好滋味。（新北市農業局提供）

2012年他們成立了新北市綠耕生活協會，在市府農業局輔導下，市集終於落腳南勢活動中心，擁有一個可以遮風避雨、冬暖夏涼的場地能夠持續營運，市集的小農們也格外珍重這份機會，每當瞧見民眾駐足觀望自家產品時，總熱情上前解說，還時常舉辦各種試吃、手作體驗活動，增加與民眾的互動，期望能透過舉辦市集，向更多的市民朋友傳達有機、健康的概念。

新北市政府農業局表示，為響應友善生產環境，推廣有機無毒農特產品，農業局於101年起陸續於深坑、鶯歌、雙溪、三芝、淡水、新店碧潭、林口台地、三峽臺北大學、與石碇老街成立10處農夫市集，而透過農夫市集辦理的體驗活動不僅能拉近人與小農、土地的距離，也是認識食物本質最直觀的好方法，這次林口台地農夫市集趁著蘿勒盛產，要教大家如何自製青醬，歡迎有興趣的朋友們前往交流學習、選購當地的新鮮農特產品。

(中時電子報)