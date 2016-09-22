接見監委訪團 教宗：祝福台灣

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率團赴教廷進行公務考察的監察院副院長孫大川與監察委員包宗和於當地時間21日獲教宗方濟各（Pope Francis）公開接見，教宗當面向監委訪團表達「祝福台灣」的心意。

孫大川副院長與包宗和委員此行是代表監察院執行民國105年「政府推動人道外交之成效檢討」專案調查研究，該團20日上午由台灣啟程，並在中華民國駐教廷大使館安排下，21日（當地時間）參加教宗方濟各公開接見活動，與教宗握手致意。

身為天主教徒的孫大川，見到教宗方濟各時，首先代表台灣向他問好，方濟各隨即回應「祝福台灣」。

會見教宗後，該團前往中華民國駐教廷大使館巡察，接著與馬爾他騎士團代表朱柯里大使（Camillo Zuccoli)會面。

孫大川與包宗和22日上午（當地時間）將會晤教廷宗座一心委員會秘書長達爾托索（Giovanni Pietro Dal Toso）蒙席，並赴教廷國務院外交部拜會，下午則與在義大利的台灣僑胞進行座談。1050922

(中央社)