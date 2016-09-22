IS砲擊伊拉克美軍 疑載化學毒劑

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美國國防官員今天表示，伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士向美國駐伊拉克軍隊發射的火箭砲可能載有化學毒劑。

官員說，昨天在北部城鎮卡雅拉（Qayyarah）附近機場發生爆炸，所幸無人傷亡，且無人出現曾暴露在疑似芥子毒劑的徵狀。

數百人的美國軍隊正與伊拉克合作鞏固機場，準備向IS重鎮摩蘇爾（Mosul）推進。

這名匿名官員表示，在1場「間接開火」的攻擊中，基地周遭接連不斷地發生爆炸。

美國軍隊的1個小組稍後照例檢查殘骸，發覺1個類似柏油的可疑黑色油性物質，並在機場做了檢驗。

最初的檢驗結果呈「芥子毒劑」的陽性反應。第2次試驗則呈陰性，第3個試樣已送往專業實驗室進行最後分析。

官員對這次事件的嚴重程度僅輕描淡寫的帶過，表示這枚火箭砲「不會造成軍事上的影響」。（譯者：中央社廖禹揚）1050922

(中央社)