一路愛你 阿公摔斷左腳阿嬤悉心照料

73歲張阿公（左3）和71歲廖阿嬤（左2）牽手邁入一甲子，阿公因車禍摔斷左腳，阿嬤拖著年邁的身體，無怨無悔協助阿公生活所需，一路愛相隨照料。（華山基金會提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月22日

73歲張阿公和71歲廖阿嬤牽手邁入一甲子，阿公因車禍摔斷左腳，阿嬤拖著年邁的身體，無怨無悔協助阿公生活所需，一路愛相隨照料。

華山基金會大社愛心天使站舉辦「2016，一路愛你」感恩茶會，邀請300E2區朝代獅子會、善士等與張阿公等40位長輩一同參加。

「2016，一路愛你」感恩茶會由大社在地人組成的樂齡學習中心，以動感舞蹈及木笛熱鬧開場，張阿公和廖阿嬤等人一同攜手將愛心貼紙貼上彩虹鵲橋，也繫起紅線慶祝將邁入一甲子的愛戀。

另外，現場40多位長輩與善士也蓋上愛的印記，象徵有社會大眾的愛心關懷，陪伴弱勢長輩走得更遠，更幸福。

張阿公因車禍摔斷左腳，加上長期洗腎，只能靠輔助器或輪椅行走，與阿公牽手邁入一甲子的廖阿嬤拖著年邁的身體，無怨無悔協助阿公生活所需，一路愛相隨照料。

廖阿嬤說，「再累也要撐下去，因為阿公是她唯一的情人，一輩子心靈的依靠」，無怨無悔照料阿公。

華山基金會提供到宅關懷、物資協助、邀請獨老參加出遊等，廖阿嬤表示，還好有華山的照顧，讓他們覺得有了另一個依靠。

華山基金會大社愛心天使站表示，大社愛心天使站已成立5年，感謝在地善士與居民長期支持，長輩有了社會大眾的愛心關懷，陪伴弱勢長輩走得更遠，更幸福。1050922

(中央社)