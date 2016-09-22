荒謬保護 野長城變成水泥路

野長城修繕保護竟變成一條水泥馬路。(圖/翻攝自「北京人不知道的北京事兒」)

野長城修繕保護竟變成一條水泥馬路。(圖/翻攝自「北京人不知道的北京事兒」)

野長城修繕前的樣貌。(圖/翻攝自「北京人不知道的北京事兒」)

野長城修繕前的樣貌。(圖/翻攝自「北京人不知道的北京事兒」)

中國大陸遼寧省緩中縣一段700年歷史的野長城，2年前進行修繕竟變成一條水泥馬路，照片爆光引發輿論撻伐。但當地文物保護部門官員表示，修繕的每個步驟都「合理合法」，反指責網友不懂修繕工藝。民眾則斥責「保護」比破壞更可怕，不如不修。

一段野長城位於綏中縣永安堡鄉小河口村，始建於明洪武十四年（西元1381年）。因遠處深山老林，原本被譽為「最美野長城」、「第三八達嶺」，修繕後照片顯示，整個長城的上面變得平坦了，原有的磚石都被水泥覆蓋，就像是一條水泥路。在修復前歷史滄桑感盪然無存，只留突兀荒謬感覺。

據拍攝小河口長城的攝影愛好者劉先生說，這次被曝光的長城是在2014年被文物保護部門修繕的，他擔心以後也沿用這種「砂漿抹平」工藝，希望透過這次事件遏止假借保護之名，卻造成破壞的行為再發生。

(中時電子報)