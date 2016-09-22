荒謬保護 野長城變成水泥路
中國大陸遼寧省緩中縣一段700年歷史的野長城，2年前進行修繕竟變成一條水泥馬路，照片爆光引發輿論撻伐。但當地文物保護部門官員表示，修繕的每個步驟都「合理合法」，反指責網友不懂修繕工藝。民眾則斥責「保護」比破壞更可怕，不如不修。
一段野長城位於綏中縣永安堡鄉小河口村，始建於明洪武十四年（西元1381年）。因遠處深山老林，原本被譽為「最美野長城」、「第三八達嶺」，修繕後照片顯示，整個長城的上面變得平坦了，原有的磚石都被水泥覆蓋，就像是一條水泥路。在修復前歷史滄桑感盪然無存，只留突兀荒謬感覺。
據拍攝小河口長城的攝影愛好者劉先生說，這次被曝光的長城是在2014年被文物保護部門修繕的，他擔心以後也沿用這種「砂漿抹平」工藝，希望透過這次事件遏止假借保護之名，卻造成破壞的行為再發生。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。