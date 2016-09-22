梅姬颱風恐成今年前3強 吳德榮：對台有威脅

21日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)的系集模擬，黑色粗線通過巴士海峽是平常所看的電腦模擬，而其他50次則針對開始起算資料做微幅調整(為顯示其不確定性)，模擬結果則以虛線呈現。

目前在關島南方海面的熱帶性低氣壓，有機會在這2天就發展成今年第17號颱風「梅姬」颱風。（中央氣象局）

目前在關島南方海面的熱帶性低氣壓，有機會在這2天就發展成今年第17號颱風「梅姬」颱風。氣象專家吳德榮表示，最新資料顯示，不論梅姬路徑如何，對台灣都是具有威脅性的，而且它有機會成為今年強度「坐三望二」的颱風，應持續注意動態。

吳德榮22日在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄發文指出，日本(RSMC)昨(21) 日上午開始對關島南方海面熱低壓發布訊息，依其作業規範24小時內有機會發展為輕颱，但未必那麼準確，有時誤差超過兩天都是常有的事。所以，未來兩天都是「梅姬」可能誕生的日子。

至於「梅姬」形成後會不會侵台？吳德榮說，觀察過去兩天歐洲中期預報中心(ECMWF)的電腦模擬，不論未來它的路徑是比較偏北、偏南或登陸，對台灣都是具有威脅性的，所以未來幾天，大家都應該持績注意它的動態。

而且「梅姬」將來通過的海域海洋熱含量高，移速快，再加上大氣垂直風切小，強度是可以發展到很強的，會不會今年最強的4個颱風都跟台灣有關係？會不會變成坐三望二的颱風？很值得觀察。

吳德榮表示，ECMWF的電腦模擬顯示，當太平洋高壓模擬得相對比較弱時(隱含導引氣流相對比較弱)，颱風稍減慢(還是很快)且北偏，也有可能直接登陸。但當太平洋高壓模擬得比較強時，路徑就比較偏西，且快速朝向巴士海峽。

最新(21日20時)的ECMWF系集模擬顯示，黑色粗線通過巴士海峽是平常所看的電腦模擬，而其他50次則針對開始起算資料做微幅調整(為顯示其不確定性)，模擬結果則以虛線呈現。仔細觀察前兩天(黑、紅虛線)的移動並不穩定，代表它當時無論強度(熱低或颱風)、路徑都還在調整。

之後在太平洋高壓導引下，颱風也已增強，路徑就比較穩定。但因為不同次的模擬，太平洋高壓強度不同，導引氣流的方向與速度也略有差異，比較偏北的速度就稍慢些(不要誤會還是很快)，偏南的速度就很快，其中也有很多次的模擬是會登陸的。

(中時電子報)