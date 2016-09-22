NBA》賈奈特與灰狼討論買斷 退役日子不遠

40歲老將賈奈特似乎即將宣告退役。(美聯社資料照)

征戰NBA長達21個球季的「狼王」賈奈特，22日遭《ESPN》記者史坦爆料，正跟灰狼高層商討買斷自己最後1年合約，意味他很有可能繼「小飛俠」布萊恩、「石佛」鄧肯兩名球星之後宣告退役，畢竟他也「高齡」40歲了。

賈奈特在1995年以選秀第5順位被灰狼選走，展開他輝煌的職業生涯，效力過灰狼、塞爾提克與籃網等隊的他，生涯場均17.8分、10籃板及3.7助攻，他的生涯唯一冠軍是在2008年，與皮爾斯、隆多攜手在塞爾提克拿到。

去年7月跟灰狼簽下兩年合約的賈奈特，擺明就想能在灰狼打完生涯最後階段，可惜上季他因傷痛影響，只打了38場例行賽，平均拿下3.2分、3.9籃板，逐漸淪落為跑龍套球員，如今萌生提前退役念頭並不意外。

(中時電子報)