涉家暴妻小被安置 視障男疑縱火遭灼傷命危
苗栗縣今晨多處民宅遭祝融光顧，其中公館鄉一戶民宅2樓起火，視障的43歲謝姓男子逃逸不及，火球般衝到房外走廊，全身80％灼傷，一度失去生命跡象，經插管急救恢復呼吸、心跳，隨後已轉送中國醫藥學院。
警方初步調查，謝男為視障者，平日以按摩維生，但因涉對家人暴力相向，其妻子和子女1周前被社政單位安置，疑似因此情緒不穩定而縱火，引起火災。
今晨1時20分公館鶴岡先傳出民宅火警，消防人員20多分鐘後撲滅火勢，將全身遭灼傷的謝男送醫。2時6分，三義也傳出木雕工廠火警，幸無人傷亡。早上7時27分，卓蘭知名的永安餅店附近一處倉庫起火，燒毀農具和屋頂。
(中時)
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