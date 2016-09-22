中市特殊境遇家庭方案 男性求援2成

台中市政府自去年提出男性單親家庭主動關懷服務方案，截至今年7月止，服務243案中，共協助54名男性單親家長成功媒合社會福利資源，取得相關福利身份，解決生活困難。

台中市政府社會局婦女及兒少福利科表示，特殊境遇家庭扶助自民國98年開辦以來，提供包括緊急生活扶助、子女生活津貼及教育補助、傷病醫療補助等各項的經濟扶助，並透過專業社工提供後續關懷服務、媒合社會福利資源，協助他們度過最即時的困難，適應突發變故的生活環境，支持生活重回正軌。

經統計男性受益比率相對女性明顯較低，主因為男性受到傳統社會文化及性別角色期待，在遭遇困難時，不易向外界主動求助尋求資源。

因此，市府自去年提出男性單親家庭主動關懷服務方案，結合民政局、各區戶政事務所等主動提供福利資訊，藉由積極式服務，由社工及時轉介提供適當的資源連結並追蹤後續情形。

依社會局統計，截至今年7月止，服務243案中共協助54名男性單親家長成功媒合社會福利資源，取得相關福利身份，從中發現高達22%的服務需求，讓政府資源能即時提供福利照顧、解決生活困難。

社會局表示，「人生難免會遇到低潮」，如果獨自一人承受時容易覺得卡關或過不去，只要願意尋求協助，台中市各福利服務中心都十分願意一起陪伴，走過人生的低潮。市府除了主動發掘需要服務的民眾，協助特殊境遇家庭的不同需求及開發適性服務方案外，未來也將規劃針對特殊境遇家庭進行就業輔導培力，幫忙他們自立改善生活。1050922

(中央社)