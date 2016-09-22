老翁服用止咳藥水 鉀離子過低險猝死
黃姓老翁接連好幾個月感覺疲倦，送醫發現心律不整，抽血發現鉀離子濃度過低，醫師發現，原來是老翁長期服用的止咳藥水惹禍。
醫師解釋，止咳藥水中含有甘草次酸，長期服用會增加腎臟排除鉀離子的能力，造成老翁身上的鉀離子流失。
82歲的黃姓老翁連好幾個月感覺疲倦，日前還因此走不動，老翁的家人察覺不對勁，帶老翁前往衛生福利部彰化醫院檢查，當時老翁嚴重心律不整，差一點猝死，醫院抽血檢查，發現老翁血液中的鉀離子濃度過低。
彰化醫院腎臟科醫師蔡旻叡指出，他們當時詢問老翁是否有甲狀腺異常或先天疾病，但老翁都沒有問題，不過他們發現，鉀離子都經由腎臟流失，詢問老翁後才道老翁有長期飲用止咳藥水的習慣。
蔡旻叡說，黃姓老翁長期有咳嗽的問題，習慣自己到藥房買止咳藥水，而止咳藥水中的成分甘草次酸，會增加腎臟對鉀離子的排除能力，鉀離子都從腎臟經由尿液排除，因此他請老翁停止服用止咳藥水，也開藥給老翁服用，讓老翁恢復健康。
蔡旻叡表示，鉀離子是身體中重要的電解質之一，多數存在細胞內，身體中的鉀離子如果不足，會導致器官功能異常，最明顯的是神經肌肉系統，會有肌肉無力、疲勞以及嗜睡等症狀，嚴重的話會抑制呼吸或導致心律不整。
蔡旻叡說，市面上所販賣的止咳藥水都有甘草成分，民眾如果有長期咳嗽的問題，應該前往胸腔科就診，避免長期服用藥水，以免產生副作用。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。