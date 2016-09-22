老翁服用止咳藥水　鉀離子過低險猝死

黃姓老翁接連好幾個月感覺疲倦，送醫發現心律不整，抽血發現鉀離子濃度過低，醫師發現，原來是老翁長期服用的止咳藥水惹禍。

醫師解釋，止咳藥水中含有甘草次酸，長期服用會增加腎臟排除鉀離子的能力，造成老翁身上的鉀離子流失。

82歲的黃姓老翁連好幾個月感覺疲倦，日前還因此走不動，老翁的家人察覺不對勁，帶老翁前往衛生福利部彰化醫院檢查，當時老翁嚴重心律不整，差一點猝死，醫院抽血檢查，發現老翁血液中的鉀離子濃度過低。

彰化醫院腎臟科醫師蔡旻叡指出，他們當時詢問老翁是否有甲狀腺異常或先天疾病，但老翁都沒有問題，不過他們發現，鉀離子都經由腎臟流失，詢問老翁後才道老翁有長期飲用止咳藥水的習慣。

蔡旻叡說，黃姓老翁長期有咳嗽的問題，習慣自己到藥房買止咳藥水，而止咳藥水中的成分甘草次酸，會增加腎臟對鉀離子的排除能力，鉀離子都從腎臟經由尿液排除，因此他請老翁停止服用止咳藥水，也開藥給老翁服用，讓老翁恢復健康。

蔡旻叡表示，鉀離子是身體中重要的電解質之一，多數存在細胞內，身體中的鉀離子如果不足，會導致器官功能異常，最明顯的是神經肌肉系統，會有肌肉無力、疲勞以及嗜睡等症狀，嚴重的話會抑制呼吸或導致心律不整。

蔡旻叡說，市面上所販賣的止咳藥水都有甘草成分，民眾如果有長期咳嗽的問題，應該前往胸腔科就診，避免長期服用藥水，以免產生副作用。1050922

(中央社)