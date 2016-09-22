嘉義文學老街茶席展演 邀民眾體驗
嘉義縣梅山鄉太平社區於23、24日2天在太平老街舉辦「文學老街茶席美學展演」活動，以「文學論壇及行動劇演出」及「文學老街茶席美學展演」呈現農村再生文化保存成果。
嘉義縣政府今天表示，「文學論壇及行動劇演出」導入社區文學，太平國小學童將以行動劇將張文環小說「夜猿」對白與場景進行演出，同時融和故事情節、歷史文物、老街及論壇，讓民眾深入了解太平文學風貌。
「文學老街茶席美學展演」以展演及在地農特產展售活動為主，除了有太平國小竹樂團、台灣交響樂團演奏外，同時有茶席與咖啡席示範、動手搓愛玉、竹藝DIY、高山紅茶製作、在地風味餐等活動。
梅山鄉太平社區結合文藝與茶藝，於23、24日2天在海拔1000公尺的太平老街舉辦「文學老街茶席美學展演」活動，歡迎民眾一同品味太平文學、茶鄉之美。1050922
(中央社)
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