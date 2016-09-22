DIY免澆水盆栽 虹吸原理自動供水
都市人在陽台上養個小盆栽，是生活中的小確幸，卻又常忙到忘了澆水。市售的自動供水裝置，動輒上百元，其實只要用棉線、寶特瓶，就能DIY做出簡易又美觀的免澆水盆栽。
網路上有許多達人分享類似作法，中央社整理出一種最簡易的方式，利用市售棉線和現成盆栽，完全不需鑽孔或利用其他工具，只需刀片和剪刀就能完成。
製作步驟如下：
1. 準備一個至少1250cc的保特瓶，在一半高度的地方，以刀片先劃開一個缺口，再以剪刀剪一圈。
2. 取約兩倍手臂長的棉線，先泡水濕潤（一定要泡水，否則影響吸水效果）。
3. 穿進盆栽底部的孔洞兩圈，上下預留長度。
4. 穿好後以線頭打兩個平結固定。
5. 調整好棉線長度後，開始放土，先放滿盆栽一半。
6. 把預留在盆栽中的棉線全部蓋上，再放另一半的土。
7. 把土稍微壓實後澆水讓土濕潤，方便扦插。
8. 以竹筷或筆在盆栽土上挖兩個洞，將扦插苗放入。（如是買市售盆栽植物，可自行調配，只要能讓棉線達到盆栽一半高度以上即可）
9. 保特瓶裝一半的水，放入製作好的盆栽裝置。
10. 使用襪子（夜市買的廉價童襪最合適）套住保特瓶，可遮光，可避免滋生綠藻。不放襪子也沒關係。
補水方式：小型盆栽約可撐1至2週，補水時可將盆栽取出，將水直接加進寶特瓶中，或是以澆水器材直接淋在盆栽上，也可透過盆栽底部的孔洞把多餘水分儲存在寶特瓶中。
注意事項：此裝置是運用虹吸原理，讓棉線自動吸水、調控土壤中的水分含量，適合需水較多的植物，千萬不要拿來種仙人掌喔。1050922
(中央社)
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