8月失業率微升至4.08％ 創2年新高

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8月失業率微升至4.08％，創近2年新高。（本報系資料照片）

行政院主計總處上午發布8月失業率，受大學畢業生陸續投入尋職行列，而職場粥少僧多的影響，8月失業人數升至48萬人，較上月增加8千人，失業率升至4.08％，創近2年單月新高。

主計總處表示，8月失業率4.08％，較上月4.02％提高0.06個百分點，「經調整季節」後的失業率3.95％，較上月降0.01個百分點，顯示8月失業率提高，是受畢業季節的影響，失業情勢並未轉壞。

(工商)