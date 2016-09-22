林佑星《世間情》老婆顧到戲外！32歲女星卻非單身
42歲八點檔男星林佑星3月底宣布與小19歲嫩妻張晏菻結束3年婚姻，成了單親爸爸的他為照顧3歲兒子龍龍，正拼命拍戲賺錢，雖然事業得意愛情失意，可他近來似乎桃花運大開，被直擊與曾在《世間情》演他妻子的32歲女星璟宣共進晚餐，女方也坦承不只1次和對方見面，可以顯見交情不一般，但事後發現璟宣其實早有男友。
林佑星與璟宣在《世間情》中是對歡喜冤家，時常做出令人發笑的舉動，最經典莫過於2人曾扮成《神鵰俠侶》的楊過與姑姑，身邊還有隻「神雕」相陪，場面逗趣成為該劇經典片段，而據《蘋果日報》報導，2人不僅戲內互動良好，連在戲外關係都很親密，日前璟宣被拍到與林佑星父子在東區共進晚餐，且當男方去上廁所時，女方還充當保母照顧龍龍，餐畢3人還一起去挑寢具，璟宣一度抓住對方壯碩手臂，最後似乎發現遭跟拍，她中途隨即開溜，僅留林佑星開車載兒子回家。
對此林佑星先笑說「如果要寫會很多哦，太多人來陪龍龍了。」，接著解釋璟宣當天剛好在附近看牙醫，所以才順道見面相聚；但璟宣則語帶曖昧表示對方很照顧她，彼此又住得近，所以偶爾會去陪伴龍龍，擔心小孩沒有「媽媽」陪容易生病，坦承不止一次和林佑星父子出去吃飯，而對方在發現遭跟拍後也立刻通知她，她也趕緊打電話給男朋友解釋，似乎深怕被誤會。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。