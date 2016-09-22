林佑星《世間情》老婆顧到戲外！32歲女星卻非單身

八點檔演員林佑星日前遭拍到與曾演過他妻子的女星璟宣關係親密。（圖／本報系資料照）

42歲八點檔男星林佑星3月底宣布與小19歲嫩妻張晏菻結束3年婚姻，成了單親爸爸的他為照顧3歲兒子龍龍，正拼命拍戲賺錢，雖然事業得意愛情失意，可他近來似乎桃花運大開，被直擊與曾在《世間情》演他妻子的32歲女星璟宣共進晚餐，女方也坦承不只1次和對方見面，可以顯見交情不一般，但事後發現璟宣其實早有男友。

林佑星與璟宣曾在《世間情》裡搞笑扮演楊過與姑姑，成為該劇經典橋段。（圖／翻攝自Youtube）

林佑星與璟宣在《世間情》中是對歡喜冤家，時常做出令人發笑的舉動，最經典莫過於2人曾扮成《神鵰俠侶》的楊過與姑姑，身邊還有隻「神雕」相陪，場面逗趣成為該劇經典片段，而據《蘋果日報》報導，2人不僅戲內互動良好，連在戲外關係都很親密，日前璟宣被拍到與林佑星父子在東區共進晚餐，且當男方去上廁所時，女方還充當保母照顧龍龍，餐畢3人還一起去挑寢具，璟宣一度抓住對方壯碩手臂，最後似乎發現遭跟拍，她中途隨即開溜，僅留林佑星開車載兒子回家。

對此林佑星先笑說「如果要寫會很多哦，太多人來陪龍龍了。」，接著解釋璟宣當天剛好在附近看牙醫，所以才順道見面相聚；但璟宣則語帶曖昧表示對方很照顧她，彼此又住得近，所以偶爾會去陪伴龍龍，擔心小孩沒有「媽媽」陪容易生病，坦承不止一次和林佑星父子出去吃飯，而對方在發現遭跟拍後也立刻通知她，她也趕緊打電話給男朋友解釋，似乎深怕被誤會。

(中時電子報)