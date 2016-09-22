哈林玩摔角糗被過肩摔 周杰倫全公開

哈林揪玩摔角，結果糗被過肩摔。（圖／取材自周杰倫臉書）

周杰倫曬哈林被過肩摔照。（圖／本報系資料照片）

大陸選秀節目《中國新歌聲》(原名中國好聲音)，延續以往陣容，由庾澄慶(哈林)、周杰倫、那英、汪峰共同擔任導師，四位歌壇天王天后在節目中展現自然一面，還不時互虧，而周杰倫昨(21日)就曬哈林揪玩摔角，結果糗被過肩摔照片。

隨著節目將迎接總決賽，四位導師無不為了賽事卯足全力，不過玩心大起的哈林，提議要玩摔角，不料卻慘遭過肩摔，周杰倫拍下照片後，並在臉書寫下：「哈林哥說想跟大妮玩摔角，我猜他想太多了⋯只有被摔的份」。

儘管照片被周杰倫用修團軟體修掉，不過仍可看到哈林被對方扛起、兩腳懸在半空中，嘴巴打開、表情看起來略顯驚恐，也讓網友直呼曬原圖，想看哈林的當時的經典表情。

(中時電子報)