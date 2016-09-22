改變世界從吃做起 高橋博之拉近生產與消費距離

高橋博之來台與旅遊、牧場等相關業者座談。（馬瑞君攝）

高橋博之（左）提到，10年後日本已經沒有年輕農民。（馬瑞君攝）

「改變世界，就從改變飲食開始！」高橋博之在日本3112地震後，深入日本東北與農、漁民接觸，創立史上第一本附食材的《東北食通信》情報誌，把「吃」的意義重新端上餐桌，他近日應邀首次來台與台灣的旅遊、牧場、民宿等業者座談，一同思考全世界都面臨的飲食問題。

42歲高橋博之，穿著白T恤、夾腳拖，像是他在深入產地與農、漁民訪問時的輕鬆模樣，昨天下午出現在苗栗飛牛牧場，一開場他就當頭棒喝提出，「現在比他年輕的農民已經越來越少，日本10年後已經完全沒有年輕農民」。

高橋博之指出，便利商店、宅急便，還有現在十分普及的網路購物，讓很多住在都市民眾能夠快速、甚至不用出門，就能夠在眼睛範圍內吃到各種美食；做菜的家庭比率越來越少，但是電視美食料理節目卻是越來越盛行，消費者離生產者的距離拉大，不知道什麼是食物的原貌，因而他創立《東北食通信》的初衷，就是拉近生產者和消費者距離。

高橋博之說，現代人失去真實感，97％消費者不知道3％生產者在做什麼，他要做的就是讓雙方接觸、認識後，讓97％人口找到一個能夠真正觸摸到、心靈嚮往的故鄉，雙方有連結也變得有活力。

此次來台，將利用5天時間走訪宜蘭、苗栗、台中、台南等地與相關業者座談，高橋博之說，他發現台灣與日本現正面臨許多類似問題，現代的家庭結構改變，很多人不結婚、不生小孩、不與人群接觸，找不到過去一家人在一起吃飯的感動，或是等到在都市待久了，出現問題才想到去鄉下，找回過去的純樸生活。

飛牛牧場董事長施尚斌問及，台灣和日本同樣面臨年輕農民越來越少、生產者出現斷層問題該怎麼改變？高橋博之說，這正是他去做的，唯有打破了生產者、消費者之間高牆，讓他們知道「對待食物如生命，這是由生產者傳承給消費者的世界」，雙方有了連結，用這份連結去力量去守護食物的時代。

(中時)