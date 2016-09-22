特斯拉修復中國駭客入侵漏洞

今年四月特斯拉在北京一個國際車展中展示車輛。(美聯社)

電動汽車特斯拉週三發表聲明，表示已經透過over-the-air(OTA)軟體更新，修復了中國科技大廠騰訊的柯恩實驗室找到的系統漏洞。特斯拉執行長慕斯克(Elon Musk)在推特上表示，週三的軟體更新在各個層面都有大翻新。

根據Yahoo科技新聞報導，這個駭客入侵、得以遠距操控車輛的事件突顯，大量使用無線網路科技的車輛所面臨的潛在風險。

柯恩實驗室花了一個月的時間，找到特斯拉汽車Model S的數個弱點，並透過無線網路駭進特斯拉的系統，在該款車不論在停止或是運行的時候都可遠距離操控它。柯恩實驗室週一宣布找到這些漏洞，並且上傳了影片展示他們如何遠距操控一台特斯拉汽車。該實驗室表示，駭進特斯拉汽車後，兩家公司開始合作解決這個問題。

特斯拉認為這起駭客入侵事件並不嚴重，因為只有在其汽車的網路瀏覽器使用中時，駭客才得以入侵。駭客本人也必須要很靠近車輛，旁邊也必須要有Wi-Fi熱點。特斯拉認為這對車主的風險很低，但仍盡速處理這起事件。特斯拉汽車並表示將會按照它提供給找到系統漏洞者的獎勵方案，給予柯恩實驗室相應的獎勵。該獎勵方案提供100到1萬美元的獎金，給找到特斯拉系統漏洞的駭客。

這是特斯拉汽車這兩年來第二次被駭客盯上，去年兩名美國人透過Model S的媒體系統，成功的遠距離啟動這台車，並且在它行駛中強迫它停下。

(中時電子報)