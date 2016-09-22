特斯拉修復中國駭客入侵漏洞
電動汽車特斯拉週三發表聲明，表示已經透過over-the-air(OTA)軟體更新，修復了中國科技大廠騰訊的柯恩實驗室找到的系統漏洞。特斯拉執行長慕斯克(Elon Musk)在推特上表示，週三的軟體更新在各個層面都有大翻新。
根據Yahoo科技新聞報導，這個駭客入侵、得以遠距操控車輛的事件突顯，大量使用無線網路科技的車輛所面臨的潛在風險。
柯恩實驗室花了一個月的時間，找到特斯拉汽車Model S的數個弱點，並透過無線網路駭進特斯拉的系統，在該款車不論在停止或是運行的時候都可遠距離操控它。柯恩實驗室週一宣布找到這些漏洞，並且上傳了影片展示他們如何遠距操控一台特斯拉汽車。該實驗室表示，駭進特斯拉汽車後，兩家公司開始合作解決這個問題。
特斯拉認為這起駭客入侵事件並不嚴重，因為只有在其汽車的網路瀏覽器使用中時，駭客才得以入侵。駭客本人也必須要很靠近車輛，旁邊也必須要有Wi-Fi熱點。特斯拉認為這對車主的風險很低，但仍盡速處理這起事件。特斯拉汽車並表示將會按照它提供給找到系統漏洞者的獎勵方案，給予柯恩實驗室相應的獎勵。該獎勵方案提供100到1萬美元的獎金，給找到特斯拉系統漏洞的駭客。
這是特斯拉汽車這兩年來第二次被駭客盯上，去年兩名美國人透過Model S的媒體系統，成功的遠距離啟動這台車，並且在它行駛中強迫它停下。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。