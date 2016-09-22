林佳龍訪荷德招商 引資強化產業交流及外銷市場

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台中市自行車產業揚名國際，林佳龍也將參訪捷安特歐洲分公司，並爭取國際自行車展回台中舉辦。（陳世宗攝）

「台中走出去、世界就進來！」台中市長林佳龍22日至29日將前往荷蘭及德國，進行「台中市歐洲考察及招商行程」，將參訪IBS、KMWE、西門子等指標性業者，強化智慧機械及航太產業交流，呼應中央以台中為核心打造智慧機械之都的政策；而台中也將於2018年舉辦世界花卉博覽會，將與荷蘭簽署合作備忘錄，雙方互相參展，並開拓文心蘭外銷市場。

小英總統的五大創新產業計畫，規劃以台中為核心發展智慧機械及航太產業，打造台中成為智慧機械之都。林佳龍此行將前往荷蘭恩荷芬市，參訪IBS、KMWE兩家指標性的工具機業者，強化智慧機械及航太產業交流，並促成工研院與IBS簽訂合作備忘錄，共同推動國內工具機產業成長。

德國西門子為工業4.0的示範業者，台中市政府也將與西門子簽署合作備忘錄，由市府提供場域，工研院與西門子合作建置示範線，加速落實智慧機械，強化台德智慧機械交流。

2018年台中市將舉辦世界花卉博覽會，日前剛公布台灣意象Logo及Slogan

「聆聽花開的聲音」；而荷蘭阿密爾市（Almere）也將於2022舉辦世界園藝博覽會，林市長將赴荷簽署合作備忘錄，兩市將於2018及2022年互相參展，交換經驗與資源。

台中市政府也正輔導新社農會及花卉產銷班，辦理文心蘭外銷荷蘭計畫，台中市與荷蘭經銷商將簽訂合作備忘錄，拓展台荷行銷通路，今年度預計試銷10萬枝文心蘭至荷蘭，調節目前文心蘭過度依賴日本市場的問題。

林佳龍指出，台中市正推動綠川、柳川等水岸營造及舊城再生，他長也將前往荷蘭鹿特丹市參訪水廣場，汲取其結合貯水、滯洪、淨化河流等功能，旱季時更可成為民眾戶外運動、溜冰等場所的成功經驗。

荷蘭阿姆斯特丹火車站自1889年啟用至今，歷經多次改建屹立不搖，每天提供超過26萬人轉乘前往機場、搭乘渡輪、轉乘地鐵、路面電車及公車；而台中火車站高架化在即，正值周邊環境及運輸系統重建之際，林市長將率團參訪，作為台中市發展大眾運輸系統之借鏡。

台中市自行車產業揚名國際，林佳龍也將參訪捷安特歐洲分公司，並爭取國際自行車展回台中舉辦。他也將參訪飛利浦照明總部，打造兩市光學合作平台，並邀請荷蘭產業10月來台中參加「第二屆台灣光谷論壇」。

(中時)