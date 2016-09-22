老屋交易須健檢 葉俊榮：尚無具體草案

對於30年老屋健檢議題，內政部長葉俊榮表示是鼓勵性質，政府會有補助措施。（姚志平攝）

內政部昨天拋出30年以上老屋買賣須附上健檢之修法方向。內政部長葉俊榮今天說，主要是鼓勵老屋針對耐震健檢，「並沒有說一定要怎樣才能交易」，強調是鼓勵性質；他也說，有健檢結果，才可以讓買方更加安心，這並非草案已完成，而是研議的構想，重點是強化老屋的耐震能力。

立法院內政委員會今天審議《住宅法》修正案。被問及建築法修法一事，葉俊榮會前受訪強調，現在尚無具體草案出來，只是構想，也沒有影響交易。

對於房仲業者指此修法意在「打房」，葉俊榮也重申，不會影響交易，基本上是強調健檢，尤其是對地震、耐震能力；目前安家固園計畫都已在進行，從105年起補助老屋進行健檢，特別是針對土壤液化地區。

(中時)