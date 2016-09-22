護家園免水患 三峽河護岸工程明年完工
新北三峽區內有三峽河蜿蜒貫穿，常因水位高漲而有洪患災害潛勢，新北市府加速整體作業期程，強化河防安全與河川管理工作，預計民國106年完工後，可提供河岸親水空間。
新北市政府城鄉發展局表示，三峽地區擁有豐富人文及自然景觀資源，為新北重要的老街文化復興地區，近年人口成長快速，都市活動熱絡，惟區內有三峽河蜿蜒貫穿，於颱風豪大雨期間，常因水位高漲而有洪患災害潛勢，威脅居民的生命財產安全。
為打造安全舒適家園，市府城鄉發展局偕同經濟部水利署，透過計畫個案變更方式，取得相關工程所需用地及公共開放空間，加速整體作業期程，以強化河防安全與河川管理工作。
城鄉發展局長邱敬斌表示，這次都市計畫變更範圍是三峽河在三峽都市計畫範圍內，最後一段未施作堤防護岸的河岸。經新北市及內政部都市計畫委員會審議核定，都市計畫在9月14日公告發布實施後，改善工程將由水利署第十河川局於用地取得後1年內施作完成，預計106年完工後，可提供河岸親水空間。屆時三峽地區將有更完善的防洪系統保障居民家園安全，提供當地居民優質河岸休憩場域。1050922
(中央社)
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