大陸網路訂餐太方便 搶了泡麵市場

特派員看世界專欄生活在中國大陸，在手機上可以做的事情非常多，許多宅男、宅女整天盯著手機追劇、玩遊戲。但宅在家裡還是得吃，手機訂餐想吃什麼都可以送上門，泡麵市場卻是大失血。

網路訂餐有多方便？只要在一個平台上輸入手機號碼獲得動態碼即可訂餐。同一個平台上會顯示每家餐廳起送最低金額，也會顯示配送費用，大抵就是花個人民幣3元或5元的配送費，無論想喝杯星巴克咖啡，想吃路邊小店的燒烤，還是吃義大利麵，都可以送上門。

下單後，網頁會顯示下單成功，同時用戶會收到下單確認訊息，這就表示餐廳已接單。下單餐廳還會顯示預計的配送時間。

大陸知名網路訂餐平台「餓了麼」才剛宣布，日交易額突破人民幣2億元（約新台幣10億元），旗下蜂鳥配送「準時達」服務單均配送時間縮短至31分鐘以內，且單均營運成本已接近損益兩平。

「餓了麼」官方數據顯示，交易平台服務據點已經涵蓋大陸1000個城市。

而大數據分析平台易觀7月發布的外賣市場報告顯示，2016年第2季，「餓了麼」以35.5%的市場占有率繼續領跑大陸外賣市場。

網路訂餐太方便，搶走了在大陸稱為「方便麵」的泡麵市場。

大陸泡麵市場的龍頭企業—頂新集團康師傅控股公司8月底公布半年報，其中第2季單季獲利大幅下滑87%，創康師傅近10年來單季獲利的最大降幅。

在2011年以前，康師傅營收、淨利一直保持雙成長。但自2013年以來，隨著泡麵市場降溫，康師傅業績連續下降。康師傅在2016半年報中說，上半年集團受到泡麵升級短期壓力影響，整體表現不佳。

儘管泡麵的口味越來越多樣，消費族群卻在流失。很大的原因是，提起泡麵，很多人就會說不健康、沒營養。

泡麵健康與否一直有爭議，但當對它的印象已深入人心時，隨著大陸各地收入提高，消費觀念升級，以泡麵、小熱狗、碳酸飲料等為代表的快速消費品市場正在萎縮。

另一方面，優酪乳、牛奶、茶類等強調健康的食品，銷售量正在成長。網路訂購便捷、但又感覺比較營養的現做餐點，也在分食泡麵市場。

AC尼爾森2015年一份調查報告就顯示，有3/4的中國大陸受訪者表示，願意支付更高的價格購買「健康」的食品。在這項調查中，健康的意思是純天然、無人工味素、非基因改造等。

大陸現代快報曾引述一名從事高鐵餐飲服務的業者說，由於高鐵密封性特別強，泡麵味道很重，高鐵上都沒有賣泡麵，目前僅普快還有泡麵在賣。

這是一個令人意外的因素，當高鐵、飛機等高速快捷的交通工具慢慢普及，乘車時間大幅減少，旅途中吃東西的需求減弱，車上餐飲內容也跟著時代在改變。1050922

(中央社)