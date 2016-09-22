一例一休、刪國假案進立院 郭芳煜：難掌握進度
勞動部今上午赴立法院社福衛環委員會進行業務報告，會前，勞動部部長郭芳煜被問到《勞基法》第36條修正草案，也就是外界關心的一例一休、刪7天國假問題時，他坦言，現在修法時程要看立法院的進度。郭芳煜說：「我們要尊重立法院審法、修法進度，進到委員會審查之後，還有院會及相關協商過程，很難掌握立法院進度。」
郭芳煜強調，勞動部的解決方法，就是一直在溝通，透過不斷的溝通才能解決大家的歧見，而且進入立法院委員會後，這會期還有其他議題、還有相關預算要處理，「所以我們一直在跟院裡了解，看能不能快一點」。
下一個國定假日9月28日教師節確定放假，而股匯市已經確定開市，全體金融業勞工確定要出勤，郭芳煜表示，當天是國定假日，雇主應依法給當天出勤的勞工加倍薪資或是補修。至於教師節時教師無法放假，外界又認為公私校教師放假不一，郭芳煜解釋，並不是以公保勞保身份來分，而是看看是不適用《勞基法》來決定當天是否放假。
(中時)
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