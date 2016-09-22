NBA》林書豪積極恢復中 紐約新家曝光

林書豪坐在紐約新家客廳，積極替自己雙腿恢復疲勞。(取自林書豪IG)

林書豪22日instagram貼出自己正在使用「NormaTec PULSE」恢復器材，進行大腿疲倦恢復的模樣，且寫，「我很需要恢復時間！」看來他最近真的太操，先前貼出自己滿臉倦容，如今換貼積極恢復中的照片，不過這一切都是為了新球季做好準備，再辛苦也值得。

不過這張恢復照片，也算不小心把林書豪在紐約的新家客廳曝光了，從照片中可以看到，先前他說要買的沙發與地毯都已到位，這次他買的是暗灰色沙發，地毯則是毛絨絨的，看起來坐上去或躺下去都很舒服，還放了一盆綠色植物當擺設，畢竟這可是他未來3年在紐約的家。

(中時電子報)