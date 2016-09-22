艾瑪華森「露點照」外流 色情網站瘋傳
英國女星艾瑪華森因主演《哈利波特》爆紅，近日更傳出接演《美女與野獸》女主角，看似人生勝利組的她，卻爆出有多張「露點照」遭色情網站瘋傳，讓她氣到揚言怒控色情網站侵權。
根據美國網站《TMZ》報導，艾瑪華森被美國色情網站《Celeb Jihad》公開一系列「露點」照片，據悉已經超過上百網友觀賞過，其中一張照片艾瑪華森僅穿著桃紅色透明薄紗上衣，胸前兩點表露無遺，宛如「上空秀」的照片一曝光，立刻在網路上掀起瘋傳。
目前艾瑪華森人正在聯合國總部，並以聯合國親善大使身份發表演說，據悉她獲知消息後已請律師寄出法律信函，要求色情網站撤下「露點照」，由於這些照片是由艾瑪形象設計師所拍攝，因此著作權已歸她所擁有，若是不撤下將採取法律行動控告網站侵權，根據最新消息指出，該色情網站已將照片全部撤下。
(中時電子報)
關鍵字：艾瑪華森
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