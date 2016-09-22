打擊恐怖主義 英擬增千名海外情報人員

因應伊斯蘭國和蓋達組織等帶來的長期恐怖攻擊威脅，英國政府增加國安經費，未來5年負責海外情報工作的「軍情六處」將增加1000名情報人員。圖為軍情六處的倫敦總部。中央社記者黃貞貞倫敦攝 105年9月22日

因應伊斯蘭國和蓋達組織等帶來的長期恐怖攻擊威脅，英國政府增加國安經費，未來5年負責海外情報工作的「軍情六處」（MI6）將增加1000名情報人員。

「軍情六處」處長楊格爾（Alex Younger）在美國華府出席公開活動，他表示，資訊革命與觀念想法快速轉移，加上中東地區加劇的宗教分歧，以及部分政經因素的推助，恐怖主義在他職業生涯中將一直存在。

2015年英國政府公布的戰略防禦與安全檢討報告中已指出，將投資25億英鎊（約合新台幣1041.28億元）加強情報工作，讓情報單位有充分的資源與資訊，可以在任何階段預防並中止攻擊英國的任何計畫。

英國廣播公司（BBC）報導，MI6的員工人數將由目前2500名增到3500名，但未來要面臨如何讓情報人員的身分不因網路普及和臉部辨識科技進步而曝光的挑戰。

楊格爾指出，資訊革命已徹底改變情報工作的環境，再過5年將只有2種型態的情報單位，一種是認清事實並蓬勃發展，另一種是完全不了解現實，他決心要讓MI6成為與時俱進的情報單位。

他並說，前美國中央情報局員工史諾登（Edward Snowden）公布機密文件，已破壞情報單位與科技公司之間的互信，「我們招聘情報人員要求必須有最高的道德規範」，「情報單位可能是國與國之間最重要的溝通管道」。1050922

(中央社)