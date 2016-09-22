洪麗美水墨畫展 透過藝術洗滌繁華喧囂
逐筆戲墨10多年的洪麗美，對典雅國畫情有獨鍾，即日起將在豐原葫蘆墩文化中心展出多件作品，希望觀者透過藝術接觸，洗滌繁華喧囂，回復人性最初的樸實。
洪麗美師承諸位老師習畫，對典雅國畫情有獨鍾，勤習不輟，以筆墨宣揚，擅長創作以寫意彩墨、水墨、山水、花鳥等。
她一筆一劃勾勒出大自然的靈性、輪廓色彩，留白等彩墨交織不同季節的美，山之為萬狀雲煙渺渺無拘，皺染分明蘸色暈墨，幽豔古雅一張張的作品，闡述真善美的信念。
洪麗美作品「名池湖春景」以筆墨線條及青藍色加藤黃作為山的層次，湖水清澈呈現倒影鴛鴦為湖光山色的一種情感。
「秋韻」之溪水以留白再以靛色呈串及的流水，茂盛樹木筆墨勾勒莖桿，枝葉以赭石，籐黃，水墨顏料渲染呈秋韻。
「阿里山賞櫻」描述春天的阿里山是櫻花期，在朦朦朧朧的賞花季節裡，墨韻及石綠顏色表現作為綠意盎然的山，粉白色渲染呈優雅的櫻花再以筆墨線條來畫出臺灣阿里山森林的火車。
「冬雪」表現出冬季的樹枝已落葉，及地上的留白幾里，推積的雪，呈現雪景。
「采藝飛揚-洪麗美水墨畫展」即日起至10月9日在葫蘆墩文化中心展出，在忙碌社會中，希望觀者透過藝術接觸，洗滌繁華喧囂回復人性最初的樸實。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。