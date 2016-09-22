洪麗美水墨畫展 透過藝術洗滌繁華喧囂

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逐筆戲墨10多年的洪麗美，對典雅國畫情有獨鍾，即日起將在豐原葫蘆墩文化中心展出多件作品，希望觀者透過藝術接觸，洗滌繁華喧囂，回復人性最初的樸實。

洪麗美師承諸位老師習畫，對典雅國畫情有獨鍾，勤習不輟，以筆墨宣揚，擅長創作以寫意彩墨、水墨、山水、花鳥等。

她一筆一劃勾勒出大自然的靈性、輪廓色彩，留白等彩墨交織不同季節的美，山之為萬狀雲煙渺渺無拘，皺染分明蘸色暈墨，幽豔古雅一張張的作品，闡述真善美的信念。

洪麗美作品「名池湖春景」以筆墨線條及青藍色加藤黃作為山的層次，湖水清澈呈現倒影鴛鴦為湖光山色的一種情感。

「秋韻」之溪水以留白再以靛色呈串及的流水，茂盛樹木筆墨勾勒莖桿，枝葉以赭石，籐黃，水墨顏料渲染呈秋韻。

「阿里山賞櫻」描述春天的阿里山是櫻花期，在朦朦朧朧的賞花季節裡，墨韻及石綠顏色表現作為綠意盎然的山，粉白色渲染呈優雅的櫻花再以筆墨線條來畫出臺灣阿里山森林的火車。

「冬雪」表現出冬季的樹枝已落葉，及地上的留白幾里，推積的雪，呈現雪景。

「采藝飛揚-洪麗美水墨畫展」即日起至10月9日在葫蘆墩文化中心展出，在忙碌社會中，希望觀者透過藝術接觸，洗滌繁華喧囂回復人性最初的樸實。1050922

(中央社)