陸客少還遇颱風 恆春旅遊淡季提早報到

恆春旅遊淡季隨著落山風一起報到，南灣海灘少了擁擠人潮，多了分愜意。(圖/簡怡欣攝)

墾丁大街平日時依然人潮不斷，但比起旅遊旺季卻落差很多。(圖/簡怡欣攝)

從民宿到餐廳，日前中秋連假颱風肆虐屏東，導致恆春各民宿、商旅業者面臨住房率銳減，颱風過後街頭人潮冷冷清清，旅遊淡季瞬間提早報到，有些民宿業者不僅要面臨客人退房沒有收入，還得因為風災受損而支付大筆開銷整修；且加上陸客減少等因素，訂房熱度也較往年延後。

「外界關注陸客赴台遊減，對恆春旅遊有影響嗎？」恆春民宿業者坦言，陸客對當地旅遊人潮確實「差很多」，且中秋節期間還遇到颱風莫蘭蒂橫掃當地，不少觀光景點受損，打亂計劃到墾丁旅客的連假計畫。另恆春市區的人氣餐廳也等不到客人上門，員工只好大眼瞪小眼，讓業者紛紛感嘆，「恆春旅遊淡季提早報到。」

陸客不來，恆春有感！恆春南灣經營民宿十餘年的業者指出，恆春的國內旅客淡旺季明顯，每年5、6月起到暑假期間是當地旅遊旺季，所幸加上近幾年，港客、陸客自由行不受國內假期影響，外國客人潮也有助於彌補當地旅遊淡季。

然而，以往南灣訂房名額在旺季數月前就早早被搶訂一空，但今年訂房開始出現假期前兩週才額滿，明顯感受到旅客量有減少情況，民宿業者認為，其中原因可能包括國內廉價航空旅遊盛行、以及陸客不來。

有恆春老街民宿業者表示，陸客減少情況，連陸客也很有感，曾有住宿陸客透露，過去入台證辦理快速，但近期效率卻不如以往，無法確定申請何時能通過，使得中國大陸民眾到台灣旅遊的意願減低；不過，也有陸客認為雖然辦證流程並無影響，但確實整體赴台陸客人數確實有減少現象。

恆春從南灣一路到墾丁大街、船帆石海岸，民宿、餐廳一家接一家開，但其中不乏有業者經營不善頂讓。(圖/簡怡欣攝)

此外，南灣水上活動業者則認為，原先陸客團客就不會排定水上活動行程，客源大多是自由行旅客才會選擇體驗海邊玩水，且水上活動是到墾丁必玩行程，雖然有感旅遊淡季因為颱風而提早報到，但整體來客量並無明顯改變。而緊接是陸客十一連假假期，就看是否能再次帶動恆春當地旅遊熱潮，讓民宿業者不再喊「慘」。

(中時電子報)