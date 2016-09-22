北半球入秋囉 今晚10點21分過秋分點

我要評比

（圖片來源：RAMMB/Himawari-8 Imagery）

近日，台灣民眾可以明顯感受到涼意，而南、北半球將在今晚正式交換冬、夏季。

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天（22日）在臉書貼文表示，「今年秋分點是台北時間今晚10點21分，過了秋分點，太陽直射的緯度就要轉入南半球，俗稱的冬半球、夏半球就要交換了。」

鄭明典同時貼出一張日本「向日葵8號」氣象衛星的空拍照片，顯示有個熱帶性低氣壓就在日、夜交會處附近。

秋分點（autumnal equinox）是天文學專有名詞，以地球為中心的天球（celestial sphere），由地球赤道面（equatorial plane）及黃道面（equatorial plane）投影其上而相交於兩點，此兩點稱為二分點（equinox）。

假想太陽在天球上沿黃道行走，從北向南經過的第一個二分點稱為秋分點。時間上秋分點在每年的9月23日左右。

也就是說，今晚10點21分，太陽會垂直照射在赤道上方，之後，太陽直射的緯度將進入南半球，北半球宣告進入秋季。

(中時電子報)