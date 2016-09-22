東勢和平公車路線未刪除 中市交通局：9月加開班車
市議員段緯宇昨天在市議會怒批，市府追加800萬元補助公車費用，拿台中市納稅人的血汗錢，去照顧南投、苗栗縣民；卻無視東勢到和平區民的搭車權益，身為台中市民議代表不僅無法接受，更讓人難以茍同！交通局今天釋出善意回應，強調東勢和平公車路線僅調整未刪除，9月再加開821路班車。
段緯宇議員關心東勢到和平公車路線是否刪除？交通局長王義川澄清說，除既有153、207、266及267路等公車路線可往返東勢及和平外，交通局9月更加開821路(東勢-和平衛生所)公車，讓民眾有更多乘車選擇，並無刪除東勢至和平公車路線的情形。
王義川指出，縣市合併後，原公路客運路線移撥為台中市市區公車，移撥後公車路線從來没有檢討過，甚至不斷延駛，造成多數公車路線過長、重疊性高或班次無法配合等狀況。
王義川說，為提升東勢和平間及東勢豐原間運能，且提高效率，豐原客運日前主動提出調整90路及加開821路(東勢-和平衛生所)計畫，業者並配合學生乘車需求調整路線班次數，讓有限運輸資源有效利用。
目前東勢至和平區除821路外，沿線民眾仍可選擇搭乘既有路線153、207、266及267路等公車路線！王義川強調，該地區公車路線僅調整，並未刪除，山城等地區民眾的乘車選擇也變得更多元。
(中時)
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