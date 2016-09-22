梅姬颱風將形成 恐發展成今年前3強颱
今年第17號颱風梅姬可能在今天形成，氣象專家吳德榮今天說，梅姬有機會發展成今年前3強颱，太平洋高壓和導引氣流強弱是颱風影響台灣關鍵，也不排除登陸可能性。
關島附近的熱帶性低氣壓可能在今天形成今年第17號颱風梅姬，下週起將影響台灣天氣。
中央大學大氣系教授吳德榮今天在洩天機教室中分析，當太平洋高壓相對弱時，颱風會稍減慢且北偏，反之太平洋高壓較強時，路徑就比較偏西，且快速朝向巴士海峽。
他以歐洲中期預報中心說明，颱風可能會通過巴士海峽，但是如果太平洋高壓較弱，導引氣流也較弱時，颱風路徑也會往北修，不排除登陸台灣可能性，不過由於未來變數仍多，應持續觀察。
吳德榮提醒，即將形成的第17號颱風梅姬將來通過的海域海洋熱含量高、移速快，再加上大氣垂直風切小，強度可以發展到很強，有機會發展成今年前3強颱，尤其未來路徑無論是偏北或偏南都對台灣具威脅，民眾要做好防颱措施。1050922
(中央社)
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