防抗藥性災難 聯合國籲對抗超級病菌
聯合國今天宣布展開全球性行動，對抗可反抗生素的「超級病菌」，並警告若再不從事更多研究，超級病菌所導致的死亡勢必與日俱增。
法新社報導，世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）在聯合國首度針對這個問題舉行的會議上說：「部分科學家稱這種超級病菌為慢動作海嘯。」
她說：「當前問題狀況相當不佳且越來越差。」
參與這場會議的各國政府首長簽署協議，呼籲對抗生素進行更多研究與控制，提升公眾認知，並多考量其他可替代的醫療方法。
這項聲明同時呼籲各國在幾年之內，提出自身對抗超級病菌的計畫。
聯合國秘書長潘基文藉聯合國大會期間，同時在場邊首次針對這個問題召開會議表示：「抗生素抗藥性對人類健康、穩定的飲食生產與發展造成根本且長期性的威脅。」
他說：「對於這類威脅生命的感染，我們逐漸失去保護人類和動物的能力。」
根據英國最近的研究，不受當今任何抗生素或藥物影響的超級病菌，到了2050年，全球可能導致高達1000萬人死亡。（譯者：中央社許湘欣）1050922
(中央社)
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