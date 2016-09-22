老屋交易附耐震評估 葉俊榮：鼓勵性質

內政部長葉俊榮今天表示，因台灣地震頻繁，才會鼓勵老屋健檢，讓買受人能了解房屋耐震程度，並更加安心；他也說，這不會影響房屋交易，且目前沒有具體草案，只是研議的構想。

內政部昨天表示，將研議修法，依建築物使用類別，分階段納入一定年限的老舊建築物應強制辦理耐震能力評估，並規定該建築物於交易時應檢附評估結果。

葉俊榮上午在立法院受訪時表示，目前主要是因為台灣地震頻繁，鼓勵老屋健檢，並沒有說一定要怎樣才能交易，因為這是鼓勵的性質，對於健檢結果能提供給買受人更加安心，基本上不是草案已經完成，只是一個研議的構想，重點是強化老屋耐震能力。

葉俊榮表示，目前「安家固園計畫」其實政府已有補助，尤其是在土壤液化區做這樣的健檢；目前也沒有具體草案已經出來，也沒有影響交易，只是鼓勵健檢的觀念。

媒體詢問，有房仲業者認為這是打房，葉俊榮說，「沒有到這個，不是影響交易」，只是強調健檢能了解屋況，尤其是耐震能力，讓交易人能更了解。1050922

(中央社)