老屋交易附耐震評估 葉俊榮：鼓勵性質
內政部長葉俊榮今天表示，因台灣地震頻繁，才會鼓勵老屋健檢，讓買受人能了解房屋耐震程度，並更加安心；他也說，這不會影響房屋交易，且目前沒有具體草案，只是研議的構想。
內政部昨天表示，將研議修法，依建築物使用類別，分階段納入一定年限的老舊建築物應強制辦理耐震能力評估，並規定該建築物於交易時應檢附評估結果。
葉俊榮上午在立法院受訪時表示，目前主要是因為台灣地震頻繁，鼓勵老屋健檢，並沒有說一定要怎樣才能交易，因為這是鼓勵的性質，對於健檢結果能提供給買受人更加安心，基本上不是草案已經完成，只是一個研議的構想，重點是強化老屋耐震能力。
葉俊榮表示，目前「安家固園計畫」其實政府已有補助，尤其是在土壤液化區做這樣的健檢；目前也沒有具體草案已經出來，也沒有影響交易，只是鼓勵健檢的觀念。
媒體詢問，有房仲業者認為這是打房，葉俊榮說，「沒有到這個，不是影響交易」，只是強調健檢能了解屋況，尤其是耐震能力，讓交易人能更了解。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。