原作爆氣嗆「附出處很難？」 許瑋甯遭控盜文急刪道歉
32歲混血女模許瑋甯自模特兒出道，近年轉戰戲劇界表現亮眼，不僅曾獲金馬新人入圍肯定，還成為新科台北電影節影后，擁高人氣的她在IG有89萬名粉絲追蹤，每每PO文都能得到萬個讚數。昨（21日）晚間她以「我是個很習慣一個人的人...」開頭紓壓心情，未料卻被人發現是從網路盜文，原作者得知後氣炸直呼：「附作者出處很難嗎？」
許瑋甯昨晚於IG談著關於一個人的文章，寫著「我是個很習慣一個人的人，走得愈遠，偶爾想念，更多的是自溺於不被拘束、只為自己負責的孤獨之中...」內容文情並茂，吸引萬人朝聖點讚，不過她卻被人發現是盜文，雖然她已有註明「網路文」，可依然引發爭議。該文原作者「晚安詩」發現後直呼「太誇張了，被盜文還比我原本寫的更多讚。」困惑「附作者出處很難嗎？」也嗆許瑋甯別找藉口扯「查不到」，因為隨便拿文中一行字google都能找到原出處。
晚安詩文末更說：「一句話，要盜文就付我稿費。非營利經營晚安詩已經夠費時費力了，不是我寫的文還要拿來被消費的。」，不久後許瑋甯便自行刪除文章，並改放上一張寫著「SORRY！」的圖片，解釋稍早文章因沒註明正確出處於是先行刪文，除了向對方道歉，也附上晚安詩專頁，呈現誠心道歉的一面，晚安詩也在許瑋甯撤除文章後將爆氣文下架，「謝謝她非常誠懇的道歉。」
(中時電子報)
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