志工揪團幫清土石　助台東災民早日返家

我要評比

颱風莫蘭蒂造成台東災情，台北效力志工團表示，將發起災後服務計畫，號召志工前往台東協助清理民宅、挖土石等，希望協助災民能早日重返家園。

台北效力志工團表示，莫蘭蒂風災造成台東紅葉村嚴重土石流，當地多處被土石流淹沒、多棟民宅毀損，為讓災民及早返家、孩童正常上學，因此配合台東紅葉村台灣基督長老教會，發起災後服務計畫，協助當地居民清理民宅、挖土石等需費體力、人力的工作，使災民生活早日步上軌道。

服務時間為9月24日至9月25日，服務地點為台東延平鄉紅葉村，預計招募20至28名志工，報名截止時間為今天晚間12時，出發前還會舉辦行前說明會，有意參加的民眾可上台北效力志工團官網申請。1050922

(中央社)