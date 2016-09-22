颱風天出勤爭議 勞動部：林揆已要求檢討
莫蘭蒂、馬勒卡颱風上週接力襲台，就算地方縣市政府宣布因天災停班課，不少百貨業的專櫃銷售人員依舊被要求出勤，導致不少櫃哥、櫃姐在颱風天的風雨中搏命上班，甚至傳出傷亡事故。勞動部部長郭芳煜表示，行政院院長林全前天已經要求要檢討評估。
颱風天停班課與一般「放假」的概念不同，郭芳煜解釋，目前颱風天的出勤問題有兩個因素要考慮，因為天然災害是不可歸責於雇主或勞工的，全世界主要國家也不是以「放假」方式來處理颱風天出勤問題。
郭芳煜也坦言，現在各行各業的差異性很大、現今社會的民生服務需求差異很大，所以如果統一用放假來處理，恐怕不能符合現況，所以颱風天如何讓勞工不出勤，要很審慎評估，勞動部也從去年就開始邀請專家學者來討論這問題。
(中時)
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