年金改革 李翔宙：立場和政府並無不同
國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，年金改革國人高度關切，建立完整公平制度讓年金永續是目標，他強調，年金持續研討，並沒有和政府產生任何不同的立場。
國防部副部長李喜明、退輔會主委李翔宙等人日前在年金改革委員會上表示，不先了解財源是否足夠、年金架構的方向就切入給付，根本是本末倒置。綠營立委批評，請他們知所進退，請他們看清楚自己扮演什麼樣的角色、地位，若無法配合請自己離開。
李翔宙上午到立法院國防外交委員會備詢時指出，年金問題國人高度關切，也關乎國家未來發展，他們把把各地榮民意見匯成照顧基層、關懷弱勢、軍人特殊職業別等，希望建立完整公平制度，讓年金永續，這是持續努力希望達成的目標。
媒體提問，這跟蔡政府立場有不同嗎？李翔宙說，年金委員會持續研討之中，並沒有產生任何不同的立場，也會持續協調溝通努力。
對於綠委批評反改革，應知所進退，李翔宙說，他執行公務接受各方檢驗，以公正立場替特定團體表達意見，也持續做好溝通。1050922
(中央社)
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