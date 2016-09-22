台鐵留才不易 新進人員流失率近3成
立法院交通委員會今天安排台鐵報告合理人力分配與員工權益檢討。報告顯示，台鐵留才不易，9年來雖年年招考，新進人員流失率仍近3成。
日前台鐵駕駛運務人員發起抗爭，訴求合理休假，主要就是台鐵人力吃緊，現行排班方式讓台鐵員工不滿。員工抱怨，幾乎3個月無法請1次假，且人員在訓練不足下就上陣，擔心無能力處理攸關安全的問題，內心也很惶恐。
立法院考量台鐵員工權益及旅客安全，今天特別安排相關報告。
根據台鐵提出的報告，民國97年至105年，台鐵退休人數高達4665人，超過員工人數1/3，且多為現場基層人員，為免造成技術斷層，97年到105年，每年舉辦鐵路特考，盼遞補退休人員遺缺。
不過，台鐵統計，新進人員流失率約28%、近3成，主要原因就是鐵路特考與普考重榜，因台鐵工作性質多需輪三班制，或現場工作多需日曬雨淋，與考生預期正常班及一般行政工作落差甚大，造成留才不易。
台鐵員工說，與一般國營事業相比，台鐵員工薪資大約少了新台幣1至2萬元。
台鐵表示，已建議考選部研議鐵路特考1年舉辦2次的可行性，同時正研議改善員工待遇，並重新檢討排班方式，避免員工過勞。1050922
(中央社)
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