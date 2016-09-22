李克強訪加 啟動中加總理年度對話
中國大陸國務院總理李克強21日飛抵渥太華，展開對加拿大的正式訪問。李克強此行將啟動中加總理年度對話機制，與加拿大總理杜魯道舉行兩國總理首次年度對話。
新華社報導，李克強赴紐約出席第71屆聯合國大會高階會議後，當地時間21日下午與夫人程虹一同乘專機抵達渥太華，開始對加拿大進行正式訪問。
李克強表示，中加關係基礎深厚，面臨重要發展機遇。兩國總理在1個月內實現互訪，充分體現雙方對發展中加關係的重視。
李克強此行將正式啟動中加總理年度對話機制。在渥太華期間，李克強將與杜魯道（Justin Trudeau）舉行兩國總理首次年度對話，見證有關雙邊合作文件的簽署，並共同出席在蒙特婁舉行的中加經貿合作論壇。
加拿大駐北京大使趙樸（Guy Saint-Jacques）20日表示，李克強此行有利於促進加中關係。除了經貿合作，雙方在人文、教育、旅遊方面的合作都很重要，衛生健康領域合作也需要擴大。
紐約時報報導，加拿大總理辦公室網站刊登的一份聯合公報顯示，加拿大已同意與中國大陸協商，簽署一份雙邊引渡條約。在此之前，加拿大因擔心中國大陸侵犯人權，一直對此持抵制態度。1050922
(中央社)
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