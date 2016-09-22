台灣自行車美國參展 商機大

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經濟部國際貿易局委託外貿協會於20日帶領建大、桂盟、功學社及騰逸4家自行車品牌廠商，參加全美最大「美國拉斯維加斯國際自行車展」（Interbike），展現的商機相當大。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳銘師致詞表示，台灣是世界上知名高端自行車品牌及自行車零配件的發源地。

他說，台灣與美國有很深遠的經貿關係，台灣是美國第9大貿易夥伴，2015年台美雙邊貿易總額超過666億美元，美國自行車市場不僅是台灣廠商相當活躍的舞台，也是最重要的外銷市場。

外貿協會洛杉磯台貿中心主任李惠玲則說，台灣擁有自行車產業從零配件到成車完整的產業鏈及產業聚落，近年更發展高單價、高附加價值產品。

李惠玲表示，目前台灣出口面臨挑戰之際，自行車外銷仍維持穩定成長，2015年整車出口值為18.9億美元，較2014年成長10.04%；主要零件2015年出口總值為10.9億美元，較2014年成長5.45%。

近年歐美市場電動自行車盛行，台灣廠商掌握這趨勢，致力於電動自行車及其零配件的研發創新，2015年電動自行車的出口較2014年成長25.27％，對北美自由貿易區出口更成長30.48%。

這次台灣廠商發表多項電動自行車及零配件產品，包括建大輪胎的高速電動越野車EMC輪胎、桂盟電動自行車鍊條X11e，特別使用EPT環保塗層，提高抗鏽蝕能力。

騰逸帶來電動摺疊車Elektron結合Bosch馬達，可迅速摺疊，符合都會騎乘及收納等需求，不僅是未來通勤的趨勢，更期許能推動大眾自行車騎乘的文化。

功學社則發表兩款競賽級車款，Flite 900是 KHS Maxxis JL Velo車隊版公路競賽車，獲獎超過250座及96場賽事；Free Agent Team Limo則是奧運金牌車手斯壯柏格斯（Maris Strombergs）指定的比賽用車。

美國拉斯維加斯自行車展共有來自全球超過1400家廠商參展，展期9月21日至23日。1050922

(中央社)