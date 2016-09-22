NBA》不退了 莫威廉斯發推回歸再拚1年

莫威廉斯(右)決定再替騎士效力1年。(美聯社資料照)

一直在退役與續拚1年當中選擇搖擺不定的騎士後衛莫威廉斯，如今終於做出正式宣告，威廉斯22日在個人推特上寫，「我回來了！再拚1年。」確定自己不會退休，將跟騎士一起努力尋求衛冕霸業，畢業他才33歲，說要退休有點太早。

2003年以第47順位加盟NBA的莫威廉斯，生涯打過爵士、公鹿、騎士、快艇、拓荒者、灰狼、黃蜂等隊，也算浪人等級球員，他直到上季才跟騎士攜手拿下個人生涯首次總冠軍，也在今年7月同意執行自己在騎士最後1年球員選項合約。

只是隨後開始謠傳，畢竟能以冠軍隊成員身分退休機會不多，莫威廉斯逐漸萌生退役念頭，上季更先後發生右手指韌帶撕裂、左膝髕骨軟化症等傷痛，但隨著戴拉維多瓦跳槽公鹿，威廉斯重獲重用機會增加，難怪他會下定決心回歸騎士。

(中時電子報)