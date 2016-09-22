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「全國創意宴會料理競賽」展開！學子創意烹美味

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烹飪美味
如何在滿足宴會人數的情況下還能迅速出菜並保持風味品質，是第二屆桂冠盃的比賽要點。（業者提供）

第二屆桂冠盃「決戰宴會食刻」全國創意宴會料理競賽熱烈展開！國內知名食品大廠－桂冠公司以「食食刻刻輕鬆滿足」為推廣樂享美食的概念，替消費者挖掘創造賓主盡歡、美好食刻的「宴會廚神」，選手不僅須兼顧美感與口味，還要滿足眾多挑剔舌尖的挑戰。即日起至105年10月7日接受報名參加比賽，總體獎金更高達6萬元，再贈送桂冠窩廚房上課券套票，使獲獎選手有機會進修精進，激勵未來每個料理時刻創意更加分。

挑戰料理學子量大的情況下還能保持出菜水準和速度
第二屆桂冠盃將挑戰料理學子量大的情況下還能保持出菜水準和速度。（業者提供）

宴會是消費者熟悉享受美食的時刻，無論是學校謝師宴、家庭喜慶、公司慶功及朋友聚餐等，皆是人生重要食刻，今年第二屆桂冠盃從「食食刻刻輕鬆滿足」概念出發，如何舉辦一場成功的宴會料理達到賓主盡歡，考驗選手在料理份量眾多下，依舊保持出菜速度與美味，驚豔眾多挑剔味蕾，才稱得上是創造回憶與回味的「宴會廚神」！

第二屆桂冠盃「決戰宴會食刻」全國創意宴會料理競賽即日起至10月7號接受報名，徵求全國25 歲以下國內外國高中職、大專院校餐飲相關科系學生(含應屆畢業生)報名，總體獎金高達6萬元，優勝者除高額獎金外，還可獲得桂冠窩廚房上課券套票，接受不同專業領域廚師指導，使廚藝更精進。

料理學子將體驗成為宴會主廚的料理經歷
料理學子體驗成為宴會主廚的料理經歷。（業者提供）

本競賽將先書審選出20組，分別於10月22日及23日在育達高職及嘉南藥理大學舉辦北、南區初賽，並決選6名於11月5日在莊敬高職進行總決賽。有意參賽的學子可採「網路報名」或「書面報名」，報名資料需檢附電子檔與作品照片，並在10月7日前完成，亦可洽報名諮詢專線：02-2599-2875分機216曾先生、分機226蔡小姐。

(中時電子報)

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關鍵字：料理創意
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