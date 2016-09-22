「全國創意宴會料理競賽」展開！學子創意烹美味
第二屆桂冠盃「決戰宴會食刻」全國創意宴會料理競賽熱烈展開！國內知名食品大廠－桂冠公司以「食食刻刻輕鬆滿足」為推廣樂享美食的概念，替消費者挖掘創造賓主盡歡、美好食刻的「宴會廚神」，選手不僅須兼顧美感與口味，還要滿足眾多挑剔舌尖的挑戰。即日起至105年10月7日接受報名參加比賽，總體獎金更高達6萬元，再贈送桂冠窩廚房上課券套票，使獲獎選手有機會進修精進，激勵未來每個料理時刻創意更加分。
宴會是消費者熟悉享受美食的時刻，無論是學校謝師宴、家庭喜慶、公司慶功及朋友聚餐等，皆是人生重要食刻，今年第二屆桂冠盃從「食食刻刻輕鬆滿足」概念出發，如何舉辦一場成功的宴會料理達到賓主盡歡，考驗選手在料理份量眾多下，依舊保持出菜速度與美味，驚豔眾多挑剔味蕾，才稱得上是創造回憶與回味的「宴會廚神」！
第二屆桂冠盃「決戰宴會食刻」全國創意宴會料理競賽即日起至10月7號接受報名，徵求全國25 歲以下國內外國高中職、大專院校餐飲相關科系學生(含應屆畢業生)報名，總體獎金高達6萬元，優勝者除高額獎金外，還可獲得桂冠窩廚房上課券套票，接受不同專業領域廚師指導，使廚藝更精進。
本競賽將先書審選出20組，分別於10月22日及23日在育達高職及嘉南藥理大學舉辦北、南區初賽，並決選6名於11月5日在莊敬高職進行總決賽。有意參賽的學子可採「網路報名」或「書面報名」，報名資料需檢附電子檔與作品照片，並在10月7日前完成，亦可洽報名諮詢專線：02-2599-2875分機216曾先生、分機226蔡小姐。
(中時電子報)
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