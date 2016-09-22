送最後一程！友曝生前暴瘦 喬任梁笑稱拉肚子

喬任梁告別式今(22日)在上海舉行。（圖／喬任梁微博）

喬任梁告別式布置他生前最愛的粉紅鮮花。（圖／取材自新浪娛樂微博）

大陸新生代男星喬任梁(Kimi)16日被發現在上海住宅身亡，得年28歲，生前要求工作完美的他，飽受憂鬱症困繞，喬任梁驟逝留下無限遺憾。喬任梁告別式今(22日)在上海舉行，許多親友與粉絲都前來送他最後一程，男星袁成杰想起喬任梁生前最後一次錄影，更是讓人心疼不已。

喬任梁最後一次錄影時，活潑與陽光笑容依舊，敬業的他全程配合劇組拍攝，袁成杰在微博透露，當時看到喬任梁身形消瘦，「好幾次叫你吃點東西，你都說不用，我說你怎麼那麼瘦，你還笑稱因為拉肚子了」。

兩人事後還約好下回再聚，但喬任梁卻再也無法赴約，袁成杰難過說：「那一段留言也再也不會有回覆了」，而今是喬任梁的告別式，現場布置他生前喜愛的粉紅鮮花，期望他能到嚮往的粉紅天堂。

(中時電子報)