保險黃牛串醫師詐保險金 羈押4人
桃園市敏盛綜合醫院副院長李威傑，與一家私人婦產科診所院長林克臻涉嫌勾串保險黃牛，開立不實診斷證明，讓黃牛詐領保險金，桃園地方法院今天清晨裁定李、林兩名醫師、護理師、保險黃牛等4人裁定羈押禁見。
桃園地檢署調查保險黃牛勾結醫師、護理師、病患共同詐領保險金及健保費案件中，查出身兼桃園敏盛綜合醫院61歲醫師李威傑、44歲的鄒姓前護理師，涉嫌與50歲何姓保險黃牛結識，透過黃牛與病人的關係，在沒有任何病徵下，由醫師開立不實診斷證明書，從中請領保險理賠金等高額不當利益。
另外，檢方也查出一家私人婦產科診所的50歲的醫師林克臻，也涉嫌利用相同手法，由黃牛詐得保險金。
桃園檢方以偽造文書、詐欺、有勾串共犯或證人、反覆實施詐欺取財之虞聲請羈押，而包括2名醫師、1名保險人員、1名護理師，共4人在清晨遭裁定羈押禁見。另外一名涉案的張姓病患遭到請回。1050922
(中央社)
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