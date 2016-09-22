保險黃牛詐保險金案 敏盛副院長等4人羈押禁見
桃園市敏盛綜合醫院副院長李威傑與高雄私人婦產科診所院長林克臻，涉嫌勾串保險黃牛，開立不實診斷證明，5年多來詐領保險金至少6千萬元，桃園地方法院今天清晨裁定李、林兩名醫師、鄒姓前護理師、何姓保險黃牛等4人羈押禁見。
桃園敏盛醫院61歲副院長李威傑，6年前開始涉嫌與50歲的女保險業務員何碧雲勾結，以每次10萬元的代價，將7名要進行非符合保險理賠範圍、且無健保給付的自費手術病患診斷書，改成可受理賠且有健保給付的手術項目，並由何女教導病患如何應付前來查對的保險員，總計共詐領保險金4666萬960元。
除此之外，何女也和高雄林克臻婦產科診所的50歲院長林克臻，及45歲女保險業務員袁若榛勾結，將4名病患帶至該診所，進行自願性剖腹、非因疾病摘除子宮和結紮等手術，並以10萬元酬勞，讓林克臻開立成子宮肌瘤、骨盆腔沾黏、產前出血、子宮肌腺症等診斷書，藉此詐領保險金1326萬9313元。
桃園地檢署昨天晚上將敏盛醫院副院長李威傑、林克臻婦產科診所院長林克臻，李威傑的小三44歲的前護理師鄒竺君、保險黃牛何碧雲等人，依詐欺、偽造文書等罪嫌，向桃園地院聲請羈押。桃園地方法院今天清晨裁定李、林兩名醫師、鄒姓前護理師、何姓保險黃牛等4人羈押禁見。
(集團連線報導)
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